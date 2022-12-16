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Спецоперация на Украине
10:22 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В украинских городах слышны взрывы, Харьков и Полтава полностью обесточены, сообщают местные власти и СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Губернатор Одесской области Максим Марченко также сообщает, что «в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре».

По данным издания «Страна.UA», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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