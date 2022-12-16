В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что удары наносятся по инфраструктурным объектам. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
Губернатор Одесской области Максим Марченко также сообщает, что «в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре».
По данным издания «Страна.UA», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктурой. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.