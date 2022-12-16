Власти пообещали упростить получение некоторых услуг: список В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Сербия назвала условие присоединения к санкциям против России
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Легенду мирового тенниса Бориса Беккера депортируют из Англии
14:17 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетами в Харькове

Российские военные нанесли удар по складу с ракетно-артиллерийским вооружением в Харькове, сообщило Минобороны. Ранее власти ряда украинских городов и регионов, в том числе Харькова, сообщили о ракетных ударах и взрывах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.

Ведомство в сегодняшней сводке не упомянуло ракетные обстрелы территории Украины.

Ранее 16 декабря власти ряда украинских городов и регионов сообщили о ракетных ударах и взрывах. В частности, в Харькове и Чугуевском районе области под ракетный обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Город остался без электричества, там остановили метро. Перебои с электроснабжением также возникли в области.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в стране ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены. На харьковском направлении задерживаются семь поездов.

По всей Украин была объявлена воздушная тревога. Власти предупредили об аварийных отключениях электроэнергии из-за ударов.

Массированные ракетные атаки по объектам на Украине начались 10 октября. В Минобороны неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Президент России Владимир Путин объяснял удары по энергетическим объектам Украины ответом на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков ответил на вопрос об отставке Лаврова
Реакция Кремля на резолюцию сейма Польши
Спецоперация на Украине
ВС РФ пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в ДНР и ЛНР
На Украине начали отключения электричества после обстрела
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта