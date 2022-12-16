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17:47 (мск), источник: © РИА Новости

Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР

БАНГИ, 16 дек — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалась фотография посылки, в которой главе Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрию Сытому пришло взрывное устройство.

Источник: РИА "Новости"

Судя по указанным данным, отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.

Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.

По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.

Сейчас Сытый находится в госпитале.

В полиции произошедшее назвали терактом.

Как рассказал РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.

Предприниматель Евгений Пригожин подтвердил, что россиянин ранее получил записку «от французов» с призывом «русским убираться из Африки».

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