Стали известны подробности о посылке для главы Русского дома в ЦАР

Судя по указанным данным, отправление сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.
Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Банги, на его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство.
По данным дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве мужчина получил контузию и потерял много крови.
Сейчас Сытый находится в госпитале.
В полиции произошедшее назвали терактом.
Как рассказал РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.