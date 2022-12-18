Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
На кадрах, распространенных Минобороны, Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.
Особое внимание, как отметили в Минобороны, Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.