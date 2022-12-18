В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум Конструкция высотой 16 метров вмещала 1 млн литров морской воды
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
Военные РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
В регионах заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Половина россиян поддержали постепенный запрет продажи сигарет
Массовый переход к специалитету посчитали нецелесообразным
В Польше раскрыли детали взрыва подаренного в Киеве гранатомета
05:09 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

На кадрах, распространенных Минобороны, Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.

На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.

Особое внимание, как отметили в Минобороны, Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации
В результате обстрела Донецка повреждены больница и шесть домов
Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР
Военные РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу Сергей