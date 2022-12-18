Спецназ «Ахмат» уничтожил опорный пункт ВСУ на Соледарском направлении

По его словам, противник потерял около десяти человек убитыми и много ранеными.
«Другими словами, несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — отметил Кадыров.
По его словам, бойцы спецназа «АХМАТ» давно развеяли миф о том, что успех в спецоперации зависит от численного преимущества и удачного расположения. Он подчеркнул, что наиболее важные факторы — это мужество и отвага.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» ДНР и ЛНР.