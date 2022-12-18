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17:55 (мск), источник: ТАСС

В центре Донецка произошла новая серия взрывов

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в воскресенье в центре Донецка, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 16:59 мск Ворошиловский и Киевский районы города были обстреляны из реактивной системы залпового огня «Град». По городу было выпущено восемь ракет.

Менее чем за час, с 16:17 до 16:59 (совпадает с мск), ВСУ трижды обстреляли город из «Градов», выпустив 21 ракету. С полуночи Донецк шесть раз подвергся ударам РСЗО. Всего по городу только из реактивной системы «Град» за сегодня выпущено 67 ракет.

Под огонь «Градов» в воскресенье попали также Макеевка и Ясиноватая.

Как сообщали мэр Донецка Алексей Кулемзин и штаб территориальной обороны республики, в ДНР при обстрелах получили ранения четыре мирных жителя.

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