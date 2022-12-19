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23:05 (мск), источник: Московский комсомолец

Залужный признал массовое дезертирство в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что в украинских войсках наблюдается массовое дезертирство. Он написал в своем Телеграм-канале, что поддерживает принятые Верховной радой Украины изменения в законодательстве по усилению ответственности за самовольный уход с места службы или с поля боя, отказ действовать с оружием и за неисполнение боевых приказов.

Источник: AP 2022

«Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», — говорится в заявлении Залужного, который также обратился с президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать этот закон.

Он назвал несправедливой ситуацию, когда «отказники» могут просто заплатить штраф в размере до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием.

«Обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий», — также пишет Залужный.

Он добавил, что утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями «очень дорогой ценой».

По словам Залужного, в мирное время можно было бы решать эту проблему разъяснением и убеждением. «В условиях войны нужны скорые действенные решения», — подчеркивает украинский главком.

Залужный еще раз отметил, что признает наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу и заверил, что работает над их устранением.

Также он назвал нормальным в демократическом государстве дискутировать на такие чувствительные темы публично. В тоже время Залужный призвал теперь поставить точку в этой дискуссии, чтобы это не вредило ВСУ.

Отметим, что заявление Залужного было опубликовано после того, как петиция с просьбой к Зеленскому наложить вето на законопроект об усилении ответственности за дезертирство набрала более 25 тыс голосов за сутки.

Законопроект предполагает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы за невыполнение приказа, а за самовольное оставление части — арест до 15 суток или штраф до 1000 необлагаемых налогом минимумов. Кроме этого украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома.

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