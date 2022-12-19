Залужный признал массовое дезертирство в ВСУ

«Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», — говорится в заявлении Залужного, который также обратился с президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подписать этот закон.
«Обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий», — также пишет Залужный.
Он добавил, что утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями «очень дорогой ценой».
По словам Залужного, в мирное время можно было бы решать эту проблему разъяснением и убеждением. «В условиях войны нужны скорые действенные решения», — подчеркивает украинский главком.
Также он назвал нормальным в демократическом государстве дискутировать на такие чувствительные темы публично. В тоже время Залужный призвал теперь поставить точку в этой дискуссии, чтобы это не вредило ВСУ.
Отметим, что заявление Залужного было опубликовано после того, как петиция с просьбой к Зеленскому наложить вето на законопроект об усилении ответственности за дезертирство набрала более 25 тыс голосов за сутки.
Законопроект предполагает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы за невыполнение приказа, а за самовольное оставление части — арест до 15 суток или штраф до 1000 необлагаемых налогом минимумов. Кроме этого украинских военнослужащих во время военного положения будут проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание на всей территории страны даже в отпуске и дома.