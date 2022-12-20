На Украине раскрыли последствия решения ВСУ взорвать дамбу под Киевом

Отмечается, что в результате взрыва дамбы жители села Демидов потеряли урожай. Помимо этого, подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины и плесень, а вода в колодцах испортилась.
«Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно всё. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания», — рассказал он.
Кроме того, местные жители негодуют из-за бездействия властей, которые не выделяют средств на закупку помп для откачки воды, люди были вынуждены собирать деньги самостоятельно.
Ранее, 6 ноября, украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет. Как отметили экстренные службы, ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.