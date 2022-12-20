Пушилин заявил, что ВС Украины вытесняются в частный сектор Марьинки

«До освобождения Марьинки осталось совсем немного <…>. Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что, — сказал он. — Соответственно, у нас открывается уже несколько направлений для продвижения подразделений: как направление Кураховки, так и Красногоровки».
«Для нас это тоже немаловажно, потому что с Авдеевского направления также наносятся удары, в том числе по Донецку и Ясиноватой», — указал Пушилин.
Он также отметил, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними. Кроме того, подвалы были оборудованы как базы и убежища.
Народная милиция ДНР начала операцию по освобождению Марьинки к западу от Донецка, откуда украинская армия обстреливала столицу республики, 19 марта. В оборонном ведомстве ранее поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.