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01:27 (мск), источник: ТАСС

Пушилин заявил, что ВС Украины вытесняются в частный сектор Марьинки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ завершают вытеснение ВС Украины (ВСУ) в частный сектор Марьинки, где киевским силовикам будет очень сложно обороняться. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Звезда».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«До освобождения Марьинки осталось совсем немного <…>. Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что, — сказал он. — Соответственно, у нас открывается уже несколько направлений для продвижения подразделений: как направление Кураховки, так и Красногоровки».

По его словам, это позволит российским силам «выполнять задачи в рамках освобождения территории и образования своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении».

«Для нас это тоже немаловажно, потому что с Авдеевского направления также наносятся удары, в том числе по Донецку и Ясиноватой», — указал Пушилин.

Он также отметил, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними. Кроме того, подвалы были оборудованы как базы и убежища.

Народная милиция ДНР начала операцию по освобождению Марьинки к западу от Донецка, откуда украинская армия обстреливала столицу республики, 19 марта. В оборонном ведомстве ранее поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.

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