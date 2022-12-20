Умер вокалист ска-группы The Specials Терри Холл

«С глубоким прискорбием мы объявляем о том, что после непродолжительной болезни умер Терри — наш красивый друг, брат и один из наиболее блистательных певцов, авторов музыки и текстов, которые когда-либо появлялись в этой стране, — отмечается на странице группы в “Твиттере”. — Его музыка и выступления отражали саму жизнь: наслаждение, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь».
Группа The Specials, образованная в 1977 году, достигла пика популярности в начале 1980-х, когда две ее композиции — Too Much Too Young и Ghost Town — достигли первого места в британских хит-парадах. Сам Холл на протяжении своей творческой карьеры также сотрудничал с другими известными музыкантами из Соединенного Королевства, в том числе с Деймоном Албарном, рок-группой Lightning Seeds и Лили Аллен.