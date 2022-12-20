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06:18 (мск), источник: ТАСС

Умер вокалист ска-группы The Specials Терри Холл

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Британский музыкант Терри Холл, получивший известность как вокалист ска-группы The Specials, умер на 64-м году жизни. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении коллектива из английского города Ковентри.

Источник: AP 2022

«С глубоким прискорбием мы объявляем о том, что после непродолжительной болезни умер Терри — наш красивый друг, брат и один из наиболее блистательных певцов, авторов музыки и текстов, которые когда-либо появлялись в этой стране, — отмечается на странице группы в “Твиттере”. — Его музыка и выступления отражали саму жизнь: наслаждение, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь».

Группа The Specials, образованная в 1977 году, достигла пика популярности в начале 1980-х, когда две ее композиции — Too Much Too Young и Ghost Town — достигли первого места в британских хит-парадах. Сам Холл на протяжении своей творческой карьеры также сотрудничал с другими известными музыкантами из Соединенного Королевства, в том числе с Деймоном Албарном, рок-группой Lightning Seeds и Лили Аллен.

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