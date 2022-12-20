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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Один человек пострадал из-за обстрела Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. В его результате пострадал мужчина, получивший перелом костей предплечья.

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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В результате обстрела нарушено электроснабжение. «Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено», — написал глава региона в Telegram-канале.

С 11:50 в Шебекино отсутствует водоснабжение. По данным водоканала, воды нет из-за отключения электроэнергии в городе.

Власти Белгородской области сообщают о последствиях обстрелов территории региона со стороны Украины почти каждый день. Вчера, 19 декабря, часть Шебекинского городского округа осталась без света из-за обстрела.

Сергей Толмачев, Воронеж

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