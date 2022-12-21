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01:10 (мск), источник: ТАСС

На 35-м СРЗ началась операция по выводу из дока авианосца «Адмирал Кузнецов»

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Операция по выводу из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» началась, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

«Операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) началась 20 декабря. Она продлится ориентировочно в течение месяца», — сказал он.

В пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), филиалом которого является 35-й СРЗ, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее сообщалось, что авианосец зашел в док в мае, в июне начались доковые работы по его ремонту и модернизации. Также сообщалось, что «Севмаш» в 2022 году построит батопорт в рамках технического перевооружения сухого дока на мурманском 35-м СРЗ, в котором будет проходить доковый ремонт «Адмирала Кузнецова». Батопорт заменил в доке временную перемычку.

Заместитель генерального директора по военному кораблестроению ОСК Владимир Королев ранее сообщал в интервью ТАСС, что ремонт с модернизацией крейсера завершится в 2023 году, тогда же его передадут Военно-морскому флоту РФ. По его оценке, после обновления флот получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом, который прослужит еще не менее 10−15 лет.

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