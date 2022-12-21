08:00 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР сообщили об активной подготовке ВСУ к боям в Артемовске
ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике, готовят позиции и укрепрайоны для ведения боевых действий в городских условиях. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства республики.