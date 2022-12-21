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08:00 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили об активной подготовке ВСУ к боям в Артемовске

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике, готовят позиции и укрепрайоны для ведения боевых действий в городских условиях. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки военного ведомства республики.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По его словам, в Артемовске украинские войска ведут активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях.

«Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения — прим. ТАСС)», — сказал он.

Марочко сообщил, что к работам на позициях солдаты ВСУ привлекают гражданское население, в том числе женщин.

«В большей степени работать заставляют угрозой насилия, но есть случаи, когда оплата производится продуктовыми и гигиеническими наборами, которые поставляют международные гуманитарные организации в виде бесплатной помощи», — отметил он.

Во вторник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя обстановку в районе Артемовска и Соледара, заявил, что украинские военные массово отказываются вести боевые действия и находиться на передовой.

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