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15:13 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища в Харьковской области

Российские летчики уничтожили нефтехранилище в районе села Андреевка в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
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«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — сказал он.

В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, а также нанесение ударов по силам ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Помимо этого, на Краснолиманском направлении 6 украинских военнослужащих сдались в плен.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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