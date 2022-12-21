Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища в Харьковской области

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — сказал он.
В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, а также нанесение ударов по силам ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Помимо этого, на Краснолиманском направлении 6 украинских военнослужащих сдались в плен.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.