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22:59 (мск), источник: РБК

Мэр Донецка сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела

Со слов очевидцев, в результате обстрела Ленинского района Донецка есть погибшие и пострадавшие, заявил Кулемзин. Также под обстрел попали Киевский, Калининский и Ворошиловский районы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Под обстрелом оказался Ленинский район Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев.

«Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого Кулемзин сообщал об обстреле Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка: по его данным, из находящегося неподалеку села Орловка было выпущено 12 ракет.

Позднее он уточнил, что в Киевском районе снаряд попал в крышу многоквартирного дома по улице Артема, там оборваны троллейбусные линии, повреждено остекление пяти домов, административного здания и насосной станции ГУП ДНР «Вода Донбасса». Повреждения получили и автомобили. По непроверенным данным, есть пострадавшая, написал Кулемзин.

Материал дополняется.

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