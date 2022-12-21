Мэр Донецка сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела

Под обстрелом оказался Ленинский район Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев.
«Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются», — написал он в своем телеграм-канале.
До этого Кулемзин сообщал об обстреле Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка: по его данным, из находящегося неподалеку села Орловка было выпущено 12 ракет.
Позднее он уточнил, что в Киевском районе снаряд попал в крышу многоквартирного дома по улице Артема, там оборваны троллейбусные линии, повреждено остекление пяти домов, административного здания и насосной станции ГУП ДНР «Вода Донбасса». Повреждения получили и автомобили. По непроверенным данным, есть пострадавшая, написал Кулемзин.