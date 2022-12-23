15:42 (мск), источник: ТАСС
ВСУ второй раз за день нанесли удар по Донецку из РСЗО
ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив шесть ракет.
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Об этом сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале представительства. Обстрел был совершен в 14:50 мск, под огнем оказался Кировский район.
В 10:20 киевские силовики выпустили шесть ракет по Петровскому району Донецка. Тип РСЗО не уточняется.