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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 80 украинских военнослужащих и технику, нанеся удары по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции за 23 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

На Купянском направлении под огнем российской армии оказались опорные пункты противника в районах Кисловки, Крахмального и Берестового в Харьковской области. Уничтожено более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российская штурмовая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники у Невского и Новолюбовки в ЛНР. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника здесь составили более 40 военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении в районах Новомайорского, Пречистовки и Водяного в ДНР уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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