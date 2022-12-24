04:13 (мск), источник: © РИА Новости
Число погибших в доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Выросло число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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«По последним данным, погибли 20 человек», — рассказали в ведомстве.
Еще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим, уточнили в региональном центре медицины катастроф.
Спасатели работают в условиях холода и продолжают разбирать завалы.
Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.
Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку.