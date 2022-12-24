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16:37 (мск), источник: ТАСС

В РФ разработали модификацию высокоточного снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей разработали в России, заявил в субботу начальник конструкторского бюро «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (КБП, входит в холдинг «НПО “Высокоточные комплексы” госкорпорации “Ростех”) Семен Погорельский.

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Источник: РИА "Новости"

«Основа — это “Краснополь”, есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей», — сообщил он в эфире Первого канала в передаче «Бог войны. Укротители огня».

Как отметил начальник отделения КБП Игорь Бальзамов, конструкторам в снаряде «Краснополь» удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. «После того, как он сошел с завода, и он в течение десяти лет пролежит, его можно зарядить, и он попадет. Есть примеры, что стреляли снарядами и с большими сроками, и они попадали, т. е. очень надежный снаряд», — сказал он.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель — дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части — 8 кг. Целеуказатель «Краснополя» способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

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