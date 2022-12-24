15:00 (мск), источник: © РИА Новости
Умер юморист Александр Пономаренко
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.
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«Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — сказал собеседник агентства.
Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что ещё месяц назад велись съёмки программы с его участием.
Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу «Повтори!».