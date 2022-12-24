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15:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Купянском направлении артиллеристы нанесли удар по двум украинским бригадам в Харьковской области.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ также понесли потери на Краснолиманском направлении.

«В результате ударов российской авиации и огневого налета артиллерии <…> уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — отметили в Минобороны.

Российские бойцы также ликвидировали более 40 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Южнодонецком направлении.

«Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российская армия сбила самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.

Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» ДНР и ЛНР.

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