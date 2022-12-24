РИА Новости: курдские демонстранты устроили беспорядки на акции в Париже

Ранее сообщалось, что в ходе манифестации курдов в Париже начались стычки и полицейские применили слезоточивый газ.
Курды вышли на площадь Республики в столице Франции, чтобы выразить протест из-за стрельбы, которая, по их мнению, направлена против курдской общины. Протестующие обвиняют в стрельбе Турцию и скандируют антитурецкие лозунги.
Изначально манифестация была мирной, однако в какой-то момент люди начали кидаться на проезжающие машины и устраивать погромы. Позднее драки начались и между протестующими. Отмечалось, что участники протестной акции стали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.
23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.