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17:31 (мск), источник: Газета.Ру

РИА Новости: курдские демонстранты устроили беспорядки на акции в Париже

Курдские демонстранты в ходе акции в Париже разрушают остановки, бьют автомобили, а также выбивают булыжники с пешеходных дорожек. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА Новости. По информации агентства, в беспорядках участвуют несколько тысяч курдов.

Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что в ходе манифестации курдов в Париже начались стычки и полицейские применили слезоточивый газ.

Курды вышли на площадь Республики в столице Франции, чтобы выразить протест из-за стрельбы, которая, по их мнению, направлена против курдской общины. Протестующие обвиняют в стрельбе Турцию и скандируют антитурецкие лозунги.

Изначально манифестация была мирной, однако в какой-то момент люди начали кидаться на проезжающие машины и устраивать погромы. Позднее драки начались и между протестующими. Отмечалось, что участники протестной акции стали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

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