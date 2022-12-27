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11:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Правда ли, что танки Т-14 «Армата» уже участвуют в спецоперации на Украине?

Появились первые видеокадры, подтверждающие, что российский новейший танк находится в зоне боевых действий.
Спецоперация на Украине

Опубликовано видео, на котором засветился самый современный российский танк Т-14 «Армата». Сообщается, что боевые машины были сняты в тыловом районе на Украине, где боевое слаживание проходит танковый батальон.

На видео три танка Т-14 движутся в колонне по зимнему бездорожью, в комментариях отмечается, что эти боевые машины проходят боевое слаживание непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее «Армата» неоднократно попадала в кадр в Казани, где боевые машины были замечены рядом с тренировочным лагерем мобилизованных. Также сообщалось, что в Казанском высшем танковом училище ведется подготовка курсантов, которые после выпуска станут «командирами взвода Т-14». Первый набор на эту специальность состоялся в 2021 году. Официально Минобороны не сообщало, что собирается задействовать эти боевые машины в боевых действиях.

По мнению специалистов, в своем классе «Армата» Т-14 является самой современной машиной в мире и первым российским серийным танком, получившим дополнительную конструктивную особенность, которая позволяет повысить живучесть экипажа — необитаемую башню. Кроме того, у танка многослойная комбинированная броня с улучшенными характеристиками, также он оборудован динамической защитой «Малахит» и комплексом активной защиты «Афганит».

Танк получил самую продвинутую на сегодняшний день систему управления — боевую информационно-управляющую систему (БИУС) и новую аппаратуру связи. Все танки Т-14 оснащаются аппаратурой единой системы управления тактического звена.

На вооружении — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82−1М с опцией применения противотанковых управляемых снарядов. Система наведения с интегрированной системой управления огнем обеспечивает высокую точность стрельбы. Ее можно усовершенствовать с помощью большой номенклатуры различных прицелов.

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Правда ли, что танки Т-14 «Армата» уже участвуют в спецоперации?
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