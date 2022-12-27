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12:05 (мск), источник: ТАСС

NBC: в США число жертв снежной бури возросло до 57 человек

Накануне президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайный ситуации из-за бури.

Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате снежной бури в США возросло до 57 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC.

Гибель людей, вызванная неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас.

«Мы видим своего рода свет в конце туннеля, но это еще не конец», — сказал Марк Полонкарц, исполнительный глава округа Эри штата Нью-Йорк, где в понедельник президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайный ситуации из-за бури.

На прошлой неделе значительная часть Соединенных Штатов оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.

Из-за непогоды в субботу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 1,8 тыс. рейсов.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной частях страны. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.

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