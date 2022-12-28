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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку

ПЕРМЬ, 28 дек — РИА Новости. Суд в среду приговорил к пожизненному сроку массового убийцу из Перми Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском госуниверситете, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.

Источник: © РИА Новости

Суд установил, что утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и покалечив еще более 40.

«Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил приговор судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников.

Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавшие при ЧП просили для Бекмансурова пожизненное, с аналогичным прошением выступал прокурор.

Подсудимый полностью признал вину в преступлениях, но просил не назначать максимальное наказание, ссылаясь на свою инвалидность (третья группа), положительные характеристики с места жительства и учёбы, а также активное сотрудничество со следствием.

Молодой человек признан виновным в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).

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