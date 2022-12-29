США с 5 января вводят обязательный тест на ковид для прибывших из КНР

«ЦКПЗ объявляет сегодня о том, что введет требование отрицательного теста на COVID-19 или документального подтверждения выздоровления [после перенесенного ковида] для авиапассажиров, которые осуществляют посадку на рейсы в Соединенные Штаты из КНР и специальных административных районов [КНР] Гонконг и Макао», — отмечается в тексте.
Требование вступит в силу с 00:01 по времени Восточного побережья США (08:01 мск) 5 января и будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом они должны будут продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.
«Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 продолжают появляться в разных странах мира. Однако сниженный уровень тестирования и информирования о случаях заражения в КНР, а также минимальный уровень обмена данными секвенирования генома вируса могут создать задержки в выявлении новых вызывающих беспокойство штаммов, если они появятся», — полагают в ЦКПЗ.
Китай в начале декабря ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это ослабленные штаммы, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, а вероятность летального исхода чрезвычайно низкая. На этом фоне правительство КНР намерено существенно ослабить карантинные ограничения для въезжающих в страну.