00:15 (мск), источник: ТАСС
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
КИЕВ. /ТАСС/. Сирена воздушной тревоги в среду звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
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Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Известно о взрывах в городе Днепре, Сумах и Харькове.
Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Ее отменили через два часа. Предупреждения о воздушной тревоге также несколько раз объявляли и отменяли отдельно по некоторым регионам страны. Украинские СМИ и местные власти также сообщали о взрывах в Кривом Роге и Харькове.