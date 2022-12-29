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00:15 (мск), источник: ТАСС

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

КИЕВ. /ТАСС/. Сирена воздушной тревоги в среду звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Известно о взрывах в городе Днепре, Сумах и Харькове.

Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Ее отменили через два часа. Предупреждения о воздушной тревоге также несколько раз объявляли и отменяли отдельно по некоторым регионам страны. Украинские СМИ и местные власти также сообщали о взрывах в Кривом Роге и Харькове.

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