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03:13 (мск), источник: © РИА Новости

Хакеры RaHDit подсчитали потери россиян из-за мошенников с Украины

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошеннические колл-центры до сих пор работают на Украине против России, потери граждан составляют сотни миллионов рублей, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры») на условиях анонимности.

Источник: Reuters

«Действительно такие колл-центры на территории Украины работают до сих пор. Они не связаны с теми группами, которые мы нашли и выложили информацию об участниках. Это — отдельные группы. Можно сказать, что это — организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев», — сказал российский хакер.

По его словам, в основном они работали на востоке Украины, в Днепропетровске огромное количество этих центров.

Хакер напомнил, что когда российские войска вошли в Бердянск, один из таких колл-центров удалось полностью захватить с оборудованием.

«Сотрудники убежали, но оборудование осталось, записи, и получилось понять схему, как они работают. Там несколько схем работы с “клиентами”, на каждую возрастную категорию — своя. Для них их специально писали профессиональные психологи. Люди, которые звонят, очень хорошо говорят по-русски, у них практически отсутствует акцент, хорошо поставленный русский язык, хорошо ориентируются в российских реалиях», — добавил собеседник агентства.

По его словам, с ними работают специалисты по обналичиванию денег, так называемые дропы, на карты которых деньги перекидываются, потом с них — на другие карты, и таким образом деньги выводятся в биткоины и «растворяются».

«За год более 750 миллионов рублей несколько центров совершенно спокойно выводили с карточек доверчивых российских граждан. Сотрудники, которые обзванивают, работают за определенный процент. То есть чем больше денег он выманил у человека, тем больше ему дают зарплату. Обычно у них зарплата раз в неделю — от 500 долларов и выше, что для Украины считается неплохими деньгами», — сказал российский хакер.

Накануне RaHDit опубликовали данные более тысячи сторонников украинского движения IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на российский сегмент интернета, и радикальных SMM-специалистов Save UA, применяющих навыки для трансляции негативной рекламы в соцсетях и организации других кибердиверсий.

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