В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

По данным ресурса, тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины.
Накануне на Украине дважды объявляли воздушную тревогу: утром в центральной и восточной частях страны и днем во всех областях, в том числе в Киеве. Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщал о ракетном ударе по Харькову.
Воздушная тревога на Украине звучит регулярно с 10 октября, когда Россия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления и энергетики соседней страны. Последний такой удар, как сообщали в Минобороны России, произошел 16 декабря. На Украине после этого наблюдались проблемы с тепло- и электроснабжением, а также подачей воды, заявлял украинский президент Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин называл удары по украинским энергетическим объектам ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту. Украинская сторона причастность к нему отрицала.