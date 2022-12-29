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08:49 (мск), источник: РБК

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога прозвучала в Киеве и 12 областях Украины, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По данным ресурса, тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Накануне на Украине дважды объявляли воздушную тревогу: утром в центральной и восточной частях страны и днем во всех областях, в том числе в Киеве. Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщал о ракетном ударе по Харькову.

Воздушная тревога на Украине звучит регулярно с 10 октября, когда Россия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления и энергетики соседней страны. Последний такой удар, как сообщали в Минобороны России, произошел 16 декабря. На Украине после этого наблюдались проблемы с тепло- и электроснабжением, а также подачей воды, заявлял украинский президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским энергетическим объектам ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту. Украинская сторона причастность к нему отрицала.

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