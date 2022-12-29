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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Шаманы в Перу предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года, передает агентство Рейтер.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Предсказание было сделано в среду во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.

«До августа будет подписано мирное соглашение… хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели», — приводит агентство слова одного из шаманов Клеофе Седано.

Помимо этого шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение «в северной части Америки, возможно в США», а также другие климатические бедствия и трагедии.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский на G20 сказал, что «не будет никакого “Минск-3”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

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