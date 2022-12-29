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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции от 29 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — говорится в документе.

На Южно-Донецком направлении войска при поддержке артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки в ДНР. Ликвидированы до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ, уничтожив более 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В районе Серебрянского лесничества (Красно-Лиманское направление) артиллерия и авиация ударили по месту дислокации украинской 95-й десантно-штурмовой бригады, уничтожив до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

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