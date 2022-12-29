Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — говорится в документе.
На Южно-Донецком направлении войска при поддержке артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новоселки в ДНР. Ликвидированы до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Купянском направлении артиллерия поразила подразделения ВСУ, уничтожив более 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
В районе Серебрянского лесничества (Красно-Лиманское направление) артиллерия и авиация ударили по месту дислокации украинской 95-й десантно-штурмовой бригады, уничтожив до 70 человек личного состава, три боевые бронированные машины и пять пикапов.