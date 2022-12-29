16:16 (мск), источник: Ведомости
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
Упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита системой противовоздушной обороной (ПВО), передает пресс-служба Минобороны республики.
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«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.
В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее сегодня агентство БелТА сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.
Рассматривается две причины падения ракеты на территории Белоруссии. В частности, ракета могла залететь на территорию страны случайно — по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могут быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.