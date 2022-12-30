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00:15 (мск), источник: ТАСС

ВДВ оснастят беспилотниками привязного типа для применения в СВО

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый беспилотник привязного типа испытали в октябре в интересах командования ВДВ. Организовано изготовление 50 образцов для испытания в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В октябре этого года на общевойсковом полигоне Западного военного округа в интересах командования ВДВ проведен военно-технический эксперимент по оценке функциональных возможностей комплекса с беспилотным летательным аппаратом привязного типа. В ходе эксперимента подтверждены его заявленные характеристики и организовано изготовление 50 комплексов беспилотных летательных аппаратов для проведения опытной эксплуатации в зоне СВО», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Павла Попова, изготовление этих беспилотных комплексов и их последующую модернизацию планируется осуществить на базе технополиса ЭРА.

Как отметил заместитель министра обороны, технополис ЭРА активно разрабатывает различные беспилотные комплексы. Так, на его базе уже изготовлено более 200 единиц дронов различного типа и 90 универсальных прицепных устройств для крепления боеприпасов к авиабеспилотникам. «Все изделия переданы в воинские части Воздушно-десантных войск, участвующие в специальной военной операции», — добавил он.

Применение привязных дронов позволяет решить проблему зависимости от топлива или батарей. По сути беспилотник подключается к электростанции на земле через трос. Кроме того, через трос может обеспечиваться связь дрона с командным пунктом. Подобные беспилотники успешно применяются в целях мониторинга.

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