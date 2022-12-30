Мизулина назвала затраты организаторов информационных атак на Россию в 2022 году

«По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд. Эти средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров — иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, содержащих недостоверную информацию о нашей стране и Вооруженных силах России, в российских и иностранных СМИ», — рассказала она.
Лига безопасного интернета также подготовила топ-10 фейков о России за весь 2022 год. Первое место в нем заняла недостоверная информация о том, что российские военные уничтожали мирных жителей в украинском городе Буча. Активное распространение фейк получил в апреле. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — отметили в Лиге.
На втором месте оказался фейк про украинского летчика, которого прозвали «Призраком Киева». Он якобы сбил шесть российских самолетов за первые 30 часов спецоперации. Однако уже 30 апреля командование Воздушных сил Украины опубликовало информацию о том, что «Призрак» является легендой.
Третье место в рейтинге Лиги занял фейк про массовые преступления российских военных на Украине: бывшая омбудсмен Украины по правам человека признавалась, что придумывала эти фейки «ради своей страны». Четвертое место у фейка о том, что на выборах в Государственную думу в 2021 году было вброшено около 17 млн голосов. «По словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов иновмешательства Василия Пискарева, этот фейк является скоординированной пропагандистской деятельностью Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов», — пояснила Мизулина.
Среди 10-и самых популярных фейков также оказалась информация о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» применения ядерного оружия со стороны РФ, «введение» военного положения в Курской области, «заражение» холерой водопроводов в регионах России, российский Су-34, якобы сбитый украинским пенсионером из ружья, а также «публикация» украинскими хакерами списка россиян, подлежащих частичной мобилизации.
«Государство активно блокирует информацию, но при этом пока отстает в разъяснительном плане и распространении правдивой информации. Существенных контрмер пока не предпринимается. Нужен единый центр противоборства и координации, пора уже заниматься и контрпропагандой, а не постоянно отвечать на внешние медийные атаки. Со стороны органов власти нужна информационная открытость, особенно разъяснительная работа в соцсетях. Уверена, что в следующем году государство обратит на это должное внимание», — подчеркнула Мизулина в беседе с ТАСС.