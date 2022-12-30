СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного

«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой “Восток” Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя», — сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов»* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.
* Запрещенная в России террористическая организация.