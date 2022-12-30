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12:59 (мск), источник: © РИА Новости

СК России возбудил дело против главкома украинских войск Залужного

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следственный комитет России по факту военных преступлений в Мариуполе возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего операцией Объединённых сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой “Восток” Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя», — сказали в ведомстве.

В СК РФ добавили, что дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Фигурантами также стали командир 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины полковник Шлеги, командир входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Нацвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов»* майор Прокопенко и иные должностные лица различных украинских воинских формирований.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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