К обеспечению ПВО-ПРО Москвы в праздники привлекут 20 тысяч военных

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — уточнили в ведомстве.
1-я армия ПВО и ПРО, согласно данным открытых источников, выполняет задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В частности, в состав соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.
Как уточнили в Минобороны, боевые расчеты 1-й армии ПВО и ПРО будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.