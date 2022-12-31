Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Популярное за сутки
СМИ: налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Полиция проверяет Парфенова из-за сокрытия второго гражданства
Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России
Главное
Спецоперация на Украине
03:22 (мск), источник: © РИА Новости

К обеспечению ПВО-ПРО Москвы в праздники привлекут 20 тысяч военных

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около 20 тысяч военнослужащих будут привлечены к обеспечению противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы в праздники, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь».

1-я армия ПВО и ПРО, согласно данным открытых источников, выполняет задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. В частности, в состав соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.

Как уточнили в Минобороны, боевые расчеты 1-й армии ПВО и ПРО будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники