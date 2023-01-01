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11:13 (мск), источник: © РИА Новости

Группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Группа «Вагнер», участвующая в спецоперации на Украине, взяла большое количество пленных, сообщил РИА Новости ее основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — сказал он.

По его словам, жестокого отношения к пленным у бойцов группы нет, тем более к находящимся в заключении.

«К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», — пояснил Пригожин.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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