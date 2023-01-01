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15:33 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Крыму и Белгородской области

Российские вооруженные силы уничтожили за сутки 15 украинских беспилотников, в том числе в Крыму и Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Министерство также отчиталось о перехваченных снарядах РСЗО HIMARS и сбитом Ми-8 ВВС Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый Гай, Славное в Донецкой народной республике, Площанка в Луганской народной республике, Цаповка в Белгородской области, Очеретоватое в Запорожской области, Очаков в Николаевской области, Лиман Второй в Харьковской области, а также Джанкой в Республике Крым», — говорится в сводке министерства.

Также сообщается о перехвате семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS у пунктов Попасная, Макеевка и Поповка в ЛНР, а также о том, что авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8.

Российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-50 в районе города Артемовск в ДНР, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ у населенного пункта Мирное Запорожской области, а также мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, с которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов Донецкой народной республики. Также, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены две украинские гаубицы Д-20», — говорится в сообщении.

30 декабря Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления и объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. В результате удара прекращено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также переброска резервных сил из западных регионов страны. Кроме того, поставленные для украинских войск иностранные вооружения заблокированы в тылу.

21 декабря в Минобороны заявили об уничтожении украинского нефтехранилище близ поселка Андреевка Харьковской области.

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