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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО

Российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине в 2023 году, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Его слова приводит «Интерфакс».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Кобылаш уточнил, что авиационные средства поражения будут задействованы в мероприятиях оперативной и боевой подготовки. «Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — добавил он.

Согласно официальным данным, в состав дальней авиации ВКС РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее Кобылаш сообщил, что все экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого были поставлены комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», уже освоили его.

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