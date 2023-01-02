В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО

Кобылаш уточнил, что авиационные средства поражения будут задействованы в мероприятиях оперативной и боевой подготовки. «Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — добавил он.
Согласно официальным данным, в состав дальней авиации ВКС РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Ранее Кобылаш сообщил, что все экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого были поставлены комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», уже освоили его.