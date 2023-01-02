Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
13Лучшие снимки уходящего года
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Войска России сбили дроны ВСУ в Крыму и Белгородской области
Группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
13:49 (мск), источник: Ведомости

В Донецке почти 16 000 абонентов остались без электричества после обстрела ВСУ

В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ была повреждена линия 110 кВт, без электричества остались 15 700 абонентов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Повреждена линия 110 кВт, обесточена ПС “Трудовская” — обесточено 84 трансформаторных подстанции, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15 700 абонентов», — говорится в сообщении.

Обесточен оказался в том числе и Петровский водоузел, добавили там.

Всего за 1 января украинская сторона выпустила по территории ДНР 397 единиц различных снарядов, под огнем оказались пять районов Донецка, один человек погиб, еще шестеро ранены.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР. Он отмечал, что за последнее время под контроль России перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. 15 декабря врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%. Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Цены на алкоголь, пособия и программное обеспечение на телефонах: что изменилось с 1 января
Как Россия встретила Новый 2023 год
Спецоперация на Украине
В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Минобороны заявило о ликвидации шести диверсионных групп ВСУ
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика