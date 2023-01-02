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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны отчиталось об ударах по пунктам размещения «иностранного легиона»

Российские войска в ходе спецоперации нанесли удар по пунктам временного размещения подразделений «иностранного легиона». В результате атаки более 70 иностранных наемников были уничтожены. Об этом в понедельник, 2 января, отчиталось Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В оборонном ведомстве уточнили, что пункты временной дислокации «легиона» находились около Марково и Краматорска Донецкой народной республики, а также в районе Новоосиново Харьковской области.

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России было уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены.

Ранее стало известно, что на купянском направлении Вооруженные силы России уничтожили более 40 украинских военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пикап.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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