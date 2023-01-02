22:14 (мск), источник: Коммерсантъ
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.
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«Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев в Telegram-канале.
В прошлый раз он сообщал о работе ПВО в Севастополе 30 декабря. 29 октября девять воздушных и семь морских беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в районе Севастополя. В Минобороны РФ заявили, что они были успешно уничтожены, морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.
Эрдни Кагалтынов