01:04 (мск), источник: ТАСС
Минобороны РФ заявило об увеличении числа погибших в Макеевке военнослужащих до 89
Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 — Минобороны РФ.
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В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия в Макеевке, всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся необходимая помощь и поддержка — МО РФ.
При разборе завалов в Макеевке были приняты все доступные меры по спасению пострадавших, раненые эвакуировались в медучреждения — МО РФ.
Принимаются меры для исключения в будущем трагедий, подобных случившейся в Макеевке — МО РФ.
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