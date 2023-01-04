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01:04 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ заявило об увеличении числа погибших в Макеевке военнослужащих до 89

Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 — Минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия в Макеевке, всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся необходимая помощь и поддержка — МО РФ.

При разборе завалов в Макеевке были приняты все доступные меры по спасению пострадавших, раненые эвакуировались в медучреждения — МО РФ.

Принимаются меры для исключения в будущем трагедий, подобных случившейся в Макеевке — МО РФ.

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