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14:53 (мск), источник: ТАСС

ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожской области

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, есть раненые и погибшие.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прилет тяжелого (снаряда тяжелой артиллерии — прим. ТАСС) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», — написал он в своем Telegram-канале.

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