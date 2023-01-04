14:53 (мск), источник: ТАСС
ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожской области
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, есть раненые и погибшие.
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, есть погибшие. Об этом сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Прилет тяжелого (снаряда тяжелой артиллерии — прим. ТАСС) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», — написал он в своем Telegram-канале.