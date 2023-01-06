Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае
С 1 марта в России появится новый сигнал светофора
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
14:15 (мск), источник: Известия

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины в пятницу, 6 января, объявлена воздушная тревога.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Как утверждает украинское издание «Страна.ua», причиной стал якобы взлет российского боевого самолета в Белоруссии, который может нести гиперзвуковые ракеты.

Другие подробности не приводятся.

Однако еще утром 6 января Россия ввела в действие режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, который будет действовать до 24:00 7 января. Мера была введена по поручению президента России Владимира Путина.

5 января Москва призвала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако там отвергли эти призывы. От возможности рождественского перемирия отказался в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Спецоперация на Украине
Минобороны РФ объявило о начале рождественского перемирия
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Донецк попал под обстрел в первую минуту объявленного перемирия
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородино и Куликовым полем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта