15:08 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
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Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
«По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — сказали в министерстве.
В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.