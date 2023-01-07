Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
13Лучшие снимки уходящего года
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
Популярное за сутки
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Украина прекратила обслуживание российских ракет «Сатана»
15:08 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — сказали в министерстве.

В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США рассказали о панике в стране из-за России
Байден одной фразой поставил американцев в тупик
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
ВС РФ соблюдают режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
При обстреле Донецка пострадала женщина
В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта