Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
В Европе распространяется самый заразный штамм коронавируса
РПЦ назвала намеренным убийство протоиерея Васильева в зоне СВО
Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы
Главное
Спецоперация на Украине
10:51 (мск), источник: ТАСС

Наземный пограничный переход между Россией и Китаем возобновил работу

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Наземный пограничный переход между РФ и КНР у китайского города Хуньчунь (провинция Цзилинь) возобновил работу в «доковидном режиме». Об этом сообщил в воскресенье по телефону генконсул России в Шэньяне (провинция Ляонин) Сергей Черненко.

Источник: Reuters

«Пограничный переход Хуньчунь заработал в “доковидном режиме”. По состоянию на 12 часов дня по местному времени (07.00 по мск) из России в Хуньчунь уже перешли границу 19 россиян», — отметил генконсул РФ.

По его словам, в настоящий момент стороны согласовывают основные логистические вопросы, и к понедельнику пограничный переход заработает в полную пропускную силу.

Китай в начале декабря оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы COVID-19, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая. Ранее Государственное управление миграционного контроля КНР проинформировало, что с 8 января власти существенно ослабят карантинные ограничения на границе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта