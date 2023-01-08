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16:07 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в Минобороны.

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