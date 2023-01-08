Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена

«Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в Минобороны.