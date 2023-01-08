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16:44 (мск), источник: Известия

ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов

Истребительная авиация ВКС России после прекращения действия режима тишины сбила пять украинских самолетов. Об этом заявил в воскресенье, 8 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В частности, в Лозовом Харьковской области российскими истребителями был сбит украинский Су-27, а в районе населенного пункта Изюм Харьковской области — Су-24.

«В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит украинский самолет МиГ-29», — добавил Конашенков.

Ранее 8 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что три украинских беспилотника-камикадзе пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, все они были сбиты российской системой ПВО.

С 12:00 мск 6 января по 0:00 7 января Россия ввела режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. В течение этого времени украинские военные вели интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Так, боевики обстреляли жилые районы Донецка, в том числе с применением реактивной системы залпового огня. Также под удар попали и другие населенные пункты ДНР: Горловка, Макеевка, Гольмовский.

Российские военные, в свою очередь, подавили украинскую артиллерию, из которой велись обстрелы, и продолжали соблюдение режима тишины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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