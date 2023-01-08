В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
47Кого мы потеряли в 2022 году
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах
22:15 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР обнаружили базу, где Киев готовил детей к борьбе с Россией

СЕВЕРОДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие и иностранные инструкторы в рамках украинской военно-патриотической игры на территории одного из детских оздоровительных лагерей в районе освобожденного Северодонецка Луганской Народной Республики обучали детей азам диверсионной деятельности, сообщила журналистам военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению.

«В населенном пункте Пурдовка Северодонецкого района на территории лагеря “Лесная сказка” проходило обучение детей военно-патриотическому воспитанию, проходили военно-патриотические игры под руководством инструкторов ВСУ и иностранных инструкторов», — рассказала военнослужащая, демонстрируя журналистам территорию лагеря.

Она пояснила, что на территории была найдена программа игры «Сокiл» («Джура»), которая была утверждена министерством образования Украины.

«На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Российской Федерацией. Вот их программа, она официально утверждена. И тут в итогах написан ожидаемый результат: виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп. Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх», — отметила военнослужащая.

В то же время ее сослуживец показал журналистам найденную на территории базы «разгрузку шахида» — муляж, на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. «Это “разгрузка шахида” — муляж. Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей», — рассказал военнослужащий республики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США рассказали о панике в стране из-за России
Байден одной фразой поставил американцев в тупик
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов
Минобороны: 50 российских военных вернулись из украинского плена
Минобороны объявило об операции возмездия за удар по Макеевке
Курский губернатор прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта