В ЛНР обнаружили базу, где Киев готовил детей к борьбе с Россией

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб РФ обнаружили в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов куклы, из которых детей учили делать самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их изготовлению.
«В населенном пункте Пурдовка Северодонецкого района на территории лагеря “Лесная сказка” проходило обучение детей военно-патриотическому воспитанию, проходили военно-патриотические игры под руководством инструкторов ВСУ и иностранных инструкторов», — рассказала военнослужащая, демонстрируя журналистам территорию лагеря.
Она пояснила, что на территории была найдена программа игры «Сокiл» («Джура»), которая была утверждена министерством образования Украины.
«На сайте этой игры военно-патриотической можно увидеть все официальные документы, в которых четко прописано, что они борются с Российской Федерацией. Вот их программа, она официально утверждена. И тут в итогах написан ожидаемый результат: виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп. Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх», — отметила военнослужащая.
В то же время ее сослуживец показал журналистам найденную на территории базы «разгрузку шахида» — муляж, на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. «Это “разгрузка шахида” — муляж. Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей», — рассказал военнослужащий республики.